حماس: جاهزون للانخراط بالمفاوضات حال إنهاء المجاعة بغزة

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجددا حال وصول المساعدات إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة .

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، إن " استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيّما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرّر، في الوقت الذي كنا فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق".

وأضافت :" لقد بلغت حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني".

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، وإيصال المواد الغذائية فورًا إلى المجوعين في جميع مناطق قطاع غزة، بدون قيد أو شرط، وضمان حمايتها.