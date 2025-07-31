حماس: نثمن المواقف الدولية الإيجابية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين اليوم

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، ما أعلن من مواقف إيجابية في المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك بشأن القضية الفلسطينية.

ورحبت حماس في بيان صحفي، بالجهود والمواقف الدولية التي تصب في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه وإقامة دولته المستقلة، مبينة أن الاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة هو ثمرة لنضال الفلسطينيين المتواصل وتعبير عن احترام قواعد القانون الدولي.

وقالت الحركة "إنّ المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني طالما بقي الاحتلال قائماً، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا كاملة، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة الكاملة."

وأضافت أن "وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، ومن ثم إنهاء الاحتلال، هو الخطوة الأولى في أي تحرك دولي جادّ، بما يقتضي عزل الاحتلال ومحاكمة قادته كمجرمي حرب، لا احتضانهم أو إقامة أي اتفاقات أو تطبيع معهم ومع كيانهم الإجرامي".