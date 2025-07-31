إصابة شابة برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

فلسطين اليوم

أصيبت شابة فلسطينية، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجدها في محيط قاعة العودة على مدخل مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابة (18 عاما) أصيبت برصاصة في ظهرها بعد إطلاق قناصة الاحتلال المتمركزين في إحدى الثكنات العسكرية في المخيم الأعيرة النارية تجاه المواطنين، حيث كانت برفقة والدتها وشقيقها وعدد من المواطنين في طريقهم لتفقد منازلهم داخل المخيم، وجرى نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتها بالمستقرة.

ولليوم الـ 186، تشهد مدينة طولكرم ومخيمها عدوانا متواصلا وسط إجراءات مشددة ومنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم وملاحقتهم وإطلاق النار تجاههم، تزامنا مع عمليات الهدم.