سرايا القدس تنشر الرسالة الأخيرة للجندي الأسير روم بارسلافسكي

فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا للجندي الأسير روم بارسلافسكي، يكشف فيه عن معاناة قاسية يعيشها منذ أكثر من عام ونصف داخل قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية متدهورة وغياب التواصل مع المجموعة المشرفة على أسره.

ووجّه الجندي الأسير، في فيديو مصور، نداءً إلى حكومة الاحتلال، قائلاً: أنا لا أكل ولا أشرب… أرجوكم أدخلوا الطعام لأنني أموت من الجوع. وأوضح أن ظروفه الصحية تتدهور بسبب أمراض جسدية ونفسية، وأنه محروم من الغذاء والماء منذ تنفيذ عملية عربات غدعون العسكرية.

وأضاف بارسلافسكي: أخشى ألا أخرج حيًا من القطاع ونتنياهو يتحمّل مسؤولية مرضي ودمي. مشيرًا إلى أنه كان يطلب حاجياته من مقاتلي سرايا القدس الذين كانوا يستجيبون سابقًا، لكنهم اليوم غير قادرين على توفير حتى وجبة واحدة.

وتظهر اللقطات الجندي وهو يضع يده على بطنه، متوسلاً لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة تشمل الغذاء والعلاج.

وذكرت سرايا القدس، أنها حصلت على هذا الفيديو قبل أن ينقطع التواصل مع المجموعة المكلّفة بتأمين بارسلافسكي، ما يزيد الغموض حول مصيره.