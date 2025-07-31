ويتكوف وهاكابي سيتوجهان إلى غزة لزيارة مراكز توزيع المساعدات

فلسطين اليوم

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس ، أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف يتكوف وسفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال مايك هاكابي سيتوجهان إلى غزة لزيارة مراكز توزيع المساعدات ولقاء سكان القطاع.

وأضاف البيت الأبيض، أن ويتكوف وهاكابي أجريا مباحثات بناءة للغاية مع نتنياهو ومسؤولين آخرين بشأن إيصال المساعدات لغزة.

ولفت إلى أن ويتكوف سيقدم إحاطة للرئيس ترامب بعد زيارة غزة للموافقة على الخطة النهائية لتوزيع المساعدات.

من جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي وجزئي بشأن قطاع غزة إلى اتفاق شامل.