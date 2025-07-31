القسام تفجر جرافة عسكرية للاحتلال في جباليا

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في بلدة جباليا شمالي غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور عبر صفحتها في "تليغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بالقرب من المسجد العمري في بلدة جباليا شمالي القطاع بتاريخ 28-07-2025م".

وتواصل فصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال ومجازره في غزة منذ أكثر من عام ونصف العام.