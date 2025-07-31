جيش الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرج جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن عدد من أسرى قطاع غزة عبر بوابة موقع "كيسوفيم" العسكري شمال شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن 7 معتقلين من غزة عبر بوابة موقع "كيسوفيم"، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وبحسب المصادر الأسرى المفرج عنهم، هم:

1. محرز سمير محرز تاري (34 عامًا) من جباليا

2. أديب كارم أكرم عيد (30 عامًا) من جباليا

3. ياسين شعبان صبح حلاوة (40 عامًا) من جباليا

4. نبيل حمدي عبد دلول (58 عامًا) من حي الزيتون

5. خالد مصطفى عبد العزيز أبو ريا (51 عامًا) من غزة

6. محمود عبد الحق محمد علوش (45 عامًا) من جباليا

7. موسى عبد الحق محمد علوش (43 عامًا) من جباليا

وما يزال هناك آلاف الأسرى المعتقلين من غزة داخل سجون الاحتلال، ولا يعرف مصيرهم بعد.