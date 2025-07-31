استشهاد شاب جراء سوء التغذية والجوع وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفاد مصدر طبي بمستشفى العودة، مساء اليوم الجمعة، بوفاة الشاب كرم الجمل نتيجة سوء التغذية والمجاعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت المصدر الطبي إلى أن الشاب الجمل كان مصاباً بالشلل وضعف عضلات ،وبحاجة إلى نظام تغذية خاصة لم يتوفر منذ شهور ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب عادل فوزي ماضي في مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب القطاع، نتيجة التجويع وسوء التغذية بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل.

ويوم أمس، قالت وزارة الصحة، أنّ كل "المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة تعريها أعداد الوافدين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات التي طالما حذرنا من حدوثها".