جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على الجنوب والبقاع

فلسطين اليوم

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت جنوب لبنان ومنطقة البقاع.

وأفادت مصادر محلية لبنانية، بأن 8 غارات استهدفت بلدات جرد النبي شيت ، وجرد بريتال، والبقاع الشمالي، والبقاع الأوسط، وبلدة ماسا في السلسلة الشرقية في البقاع.

كما شن طيران الاحتلال الحربي ثلاث غارات على بلدتي المحمودية والجرمق في قضاء جزين جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية بأن دويّ الانفجارات سُمع في محيط عدد من القرى، وسط تحليق مكثف للمسيرات في الأجواء، من دون ورود معلومات دقيقة بعد عن حجم الأضرار أو الإصابات.

ويسجل تحليق للطيران الحربي على علو منخفض فوق جبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وزعم الإعلام العبري، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع.