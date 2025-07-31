السيد الحوثي: الأرقام المتداولة حول المجاعة بغزة لا تعكس حجم الكارثة

فلسطين اليوم

قال قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن الأرقام المتداولة حول المجاعة في قطاع غزة لا تعكس حجم الكارثة الحقيقية.

وأكد السيد الحوثي في تصريحاتٍ متلفزة، أن الواقع الإنساني هناك أصعب وأقسى مما ترصده الإحصائيات، وسط حصار مشدد وانعدام شبه تام للمساعدات.

وأشار "الحوثي"، إلى أن أكثر من 100 ألف طفل في غزة يواجهون خطر المجاعة، في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف الأطفال والمدنيين، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وشدد السيد الحوثي على أن مأساة غزة لا تقتصر على الجوع فقط، بل تشمل التهجير القسري الجماعي ونقل السكان إلى مناطق مكتظة وصغيرة المساحة، في محاولة لعزلهم وتجريدهم من الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأوضح الحوثي أن الاحتلال يدفع بمئات الآلاف من الفلسطينيين للتكدس في مساحة لا تتجاوز 12% من القطاع، في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة منظمة بحق الإنسانية.

ودعا الحوثي المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص، إلى كسر الصمت، والتحرك الجاد من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.