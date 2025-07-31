وفاة طفلين غرقاً ببرك سياحية في أريحا

الساعة 04:09 م|31 يوليو 2025
وفاة طفلين غرقا ببرك سباحة
وفاة طفلين غرقا ببرك سباحة

فلسطين اليوم

تُوفي طفلان (3، 4 سنوات)، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، غرقاً في حادثين منفصلين داخل برك سباحة في فلل سياحية في مدينة أريحا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات: إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية في كلتا الواقعتين.

ودعا الأهالي إلى مراقبة أطفالهم وعدم تركهم دون إشراف مباشر، والتأكيد على أهمية الالتزام بتدابير السلامة العامة في أماكن السباحة.

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