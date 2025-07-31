طبيبة بريطانية عائدة من غزة: شهدت موت 60 طفلاً جوعاً والأزمة بلغت مستويات كارثية

فلسطين اليوم

قالت الطبيبة البريطانية فيكتوريا روز، التي عملت متطوعة لفترة في مستشفيات قطاع غزة، إنها شهدت وفاة 60 طفلاً فلسطينياً في القطاع خلال 23 يوما فقط جراء سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية.

وروز، جرّاحة تجميل شاركت في بعثة طبية تابعة لمنظمتي "الإغاثة الإسلامية" (Islamic Help) و"أيديالز" (IDEALs) البريطانيتين، وعادت أخيرا إلى بلادها بعد العمل في المستشفيات الميدانية داخل غزة.

وقالت روز، إن الأوضاع الإنسانية والصحية بغزة "تسوء كل دقيقة مع القتل اليومي للأطفال جراء الجوع".

وأضافت: "عندما غادرت غزة في 4 يونيو/ حزيران الماضي، كانت الأوضاع مروعة، لكنها الآن أسوأ بكثير".

وأردفت: "عندما كنت أنا وزميلي الطبيب غراهام في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبا، توفي 60 طفلًا بسبب سوء التغذية خلال 23 يومًا فقط، وهذا العدد في تزايد مستمر".

وأوضحت أن إيصال الغذاء إلى غزة بات أمرًا "شبه مستحيل"، وأن "المصدر الوحيد المتبقي للطعام هو ما يسمى بمؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، ويعلم جميع الفلسطينيين أن الذهاب إلى نقاط توزيع هذه المؤسسة تتساوى فيه فرص الحصول على الطعام مع فرص الإصابة بالرصاص".

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، اعتمدت "تل أبيب" وواشنطن خطة لتوزيع مساعدات محدودة بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحت إشراف ما يُعرف "بمؤسسة غزة الإنسانية"، ما فاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يطلق جيش الاحتلال النار على المصطّفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

ووفق أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الأربعاء نحو 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا.

خارج السيطرة

الطبيبة البريطانية، التي سبق أن أدت مهمات طبية في غزة خلال العام الماضي أيضًا، شددت على أن الأزمة الحالية بلغت مستويات "كارثية".

وقالت إن "الجوع في غزة يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها. بات من شبه المستحيل على الأطباء علاج أي مريض، فسوء التغذية يضرب جهاز المناعة ويمنع التئام الجروح، ونحن نحاول علاج ضحايا انفجارات بأجساد منهكة تمامًا".

وأضافت: "لدينا نقص حاد في الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية، ما يجعل الشفاء من الإصابات أمرًا مستحيلًا تقريبًا".

ووصفت روز الإصابات التي عاينتها خلال عملها في القطاع بأنها ناجمة بشكل رئيسي عن القصف الإسرائيلي.

وذكرت أن الإصابات تقع ضمن 3 فئات رئيسية وهي إصابات ناتجة عن موجات الصدمة تؤدي إلى تمزق طبلة الأذن أو الأمعاء.

وأشارت إلى أن الفئة الثانية عبارة عن حروق شديدة ناجمة عن حرارة الانفجارات أو الحرائق اللاحقة.

أما الفئة الثالثة فهي إصابات قاتلة نتيجة الشظايا التي تعمل كالرصاص وتتسبب في تمزق الجلد وكسور العظام وقد تخترق الصدر أو الدماغ أو الأمعاء وغالبًا ما تكون مميتة، بحسب روز.

جوع الأطباء

وكشفت الطبيبة البريطانية أن العاملين الأجانب في المجال الصحي أيضًا يعانون من الجوع، وقالت: "اضطررنا لإحضار طعامنا معنا، وكان يُسمح لنا بحمل حقيبة لا تزيد عن 23 كيلوغرامًا فقط"، موضحة أن مستشفى ناصر كان يقدم للكوادر الطبية وجبتين يوميًا، لكن هذا الدعم توقف تمامًا لاحقًا.

وقالت: "لم يكن زملائي يحصلون على أي طعام. كانوا يشترون ما يجدونه بأسعار باهظة، أو يخاطرون بالذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات".

ودعت روز قادة العالم إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدة ضرورة إيقاف الدور الحالي لما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".

وقالت: "يجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة عبر عدد كبير من النقاط وبكميات كبيرة، ليس فقط المواد الغذائية، بل مياه الشرب، والمواد المعقمة، واللقاحات، وخدمات الرعاية الصحية للأطفال. نحتاج إلى حلول شاملة، وليس مجرد فتات يُلقى هنا وهناك".

إغاثة إسلامية

وتبرز منظمة الإغاثة الإسلامية، ومقرها بريطانيا، كواحدة من الجهات الفاعلة ميدانيًا في التصدي للأزمة الصحية في غزة، بالشراكة مع مؤسسة "إيديالز".

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، ترسل المؤسسة فرقًا من الجراحين والأطباء إلى مستشفيات غزة، لإجراء عمليات طارئة وتوفير علاج فوري للمصابين.

كما توفّر مستلزمات طبية عاجلة مثل أدوات الجراحة، والمعقمات، والضمادات، والأدوية الأساسية، إلى جانب تطوير استراتيجية دعم طويلة الأمد لتأهيل النظام الصحي الفلسطيني.

وتُطلق "الإغاثة الإسلامية"، حملات توعية لجمع التبرعات، وتغطية تكاليف نقل المعدات والكوادر الطبية إلى القطاع المحاصر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر: "الأناضول".