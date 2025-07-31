صاحب "خطة الجنرالات": لن ننتصر في غزة وويتكوف اقتنع أن استمرار الحرب ضد مصالح أمريكا

فلسطين اليوم

استبعد مسؤول شعبة التخطيط الأسبق في جيش الاحتلال صاحب "خطة الجنرالات"، غيورا آيلاند، أن يكون هناك نصر في قطاع غزة بأي حال من الأحوال.

وقال آيلاند: "قبل 20 شهرًا عرضت تطبيق خطة (الجنرالات) وكانت الأفضل حينها لكنني أعترف أنه ليس بالإمكان تطبيقها اليوم".

وأعرب عن أسفه بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استطاع إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قبل نصف عام بأنه يمكن التقدم نحو صفقة جزئية فقط.

وأضاف: "أن خطة ويتكوف هي فعليًا خطة نتنياهو ولن تمر بهذا الشكل، متابعاً: "ويتكوف وصل متأخرًا إلى استنتاج بأن الخطة التي تضمن استمرار الحرب لن تنجح وتتعارض مع المصلحة الأمريكية".

وأشار إلى أن قائد حركة حماس في غزة الشهيد يحيى السنوار كان مستعدًا للتضحية بكل شيء من أجل وضع حجر الأساس لتدمير "إسرائيل".

وختم تصريحاته بالقول: "إذا واصلنا الحرب والسعي نحو (النصر المستحيل) فإننا سنستمر في دفع ثمن باهظًا".