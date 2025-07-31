تسونامي سياسي.. السويد تنوي تعليق اتفاقية التجارة مع "إسرائيل" بسبب غزة

فلسطين اليوم

قال مراسل القناة "12" العبرية، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، إن رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون انضم إلى مبادرة هولندا لتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، على خلفية الأزمة الإنسانية في غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة لا يوجد أغلبية داخل الاتحاد الأوروبي لدعم الخطوة، لكن هناك ديناميكية متزايدة من الدول التي تدفع بهذا الاتجاه.

يشار إلى أن هناك دول أوروبية، أعلنت عن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية إلى إسرائيل بسبب استمرار الأخيرة بحرب الإبادة والتجويع ضد أهالي غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.