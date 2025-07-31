ليفربول يرد الجميل لصلاح بمكافأة مُجزية!

فلسطين اليوم

قرر نادي ليفربول الإنجليزي مكافأة نجمه المصري محمد صلاح بعد الأداء الرائع الذي قدّمه مؤخرا، في خطوة تؤكد مكانته كأحد أعظم نجوم الكرة الإفريقية عبر التاريخ.

وسجل محمد صلاح 186 هدفاً في البريميرليغ، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، متفوقا على عدد من أساطير اللعبة، ولا يتقدمه في قائمة الهدافين سوى أربعة لاعبين إنجليز فقط.

في ظل الحاجة إلى تعيين نائب جديد لقائد الفريق فيرجيل فان دايك، بعد رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد، بات صلاح مرشحا بقوة لحمل شارة القيادة.

وقد يعزز من فرصه أيضا احتمال رحيل آندي روبرتسون خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث تشير تقارير إلى أن النادي يستعد للتعاقد مع الظهير الأيسر ميلوس كيركيز.

بفضل ثباته في التشكيلة الأساسية، وقيادته الهادئة داخل وخارج الملعب، يُعد صلاح المرشح الأبرز لتولي منصب نائب القائد، بل وربما حمل شارة القيادة في العديد من المباريات المقبلة.

وكشف الإعلامي لويس ستيل من صحيفة "ديلي ميل" أن المدرب الهولندي آرني سلوت اختار بالفعل نائبا جديدا للقائد، لكنه لم يعلن عن اسمه حتى الآن، مرجحا أن يكون محمد صلاح هو صاحب الحظ الأكبر في ذلك.

وأكدت المصادر أن صلاح يحظى باحترام كبير داخل أسوار "أنفيلد"، ليس فقط بفضل مستواه الفني، بل أيضا بفضل شخصيته القيادية وتأثيره الإيجابي على زملائه.