بلدية غزة: استمرار انقطاع مياه "ميكروت" يفاقم أزمة العطش

فلسطين اليوم

أكدت بلدية غزة، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، أن خط مياه "ميكروت" لا يزال متوقفًا لليوم الحادي عشر على التوالي، نتيجة أضرار جسيمة لحقت به في حي الشجاعية، إلى جانب عدم توفر التنسيق اللازم للوصول إلى الموقع وإجراء أعمال الصيانة.

ووفق بلدية غزة، يغذي الخط أكثر من 70% من احتياجات المدينة من المياه المنزلية والمياه الصالحة للشرب.

وناشدت، الجهات المعنية والدولية بالتدخل العاجل لإصلاح الخط، محذّرة من تفاقم المعاناة الإنسانية في ظل النزوح الكبير وارتفاع درجات الحرارة.