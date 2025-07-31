حالتا وفاة جديدتان بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، عن وصول حالتي وفاة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهما طفل.

وأفادت وزارة الصحة، بأن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 159 شهيدًا، منهم 90 طفلًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.