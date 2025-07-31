4 شهداء برصاص الاحتلال من منتظري المساعدات في رفح

فلسطين اليوم

استشهد 4 مواطنين، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان 15 مواطناً استشهدوا وأصيب 65 آخرون جُلهم من الأطفال جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,320 شهيدا، وأكثر من 8,818 مصابا.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 60,239 مواطنا، وإصابة 146,894 آخرين.