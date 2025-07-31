"تعرض لمشاهد صعبة".. انتحار جندي إسرائيلي في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت قناة عبرية، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، عن انتحار جندي احتياط إسرائيلي، خدم في قطاع غزة لأكثر من 300 يوم.

وقالت القناة "12": "إن الجندي الاحتياط روعي فاسرشتين، من اللواء 401، أقدم على الانتحار بعد أن أنهى أكثر من 300 يوم خدمة احتياطية".

وقال المقربون منه (الجندي المنتحر) وفق القناة العبرية، أنه تعرض لمشاهد صعبة خلال خدمته، ويعتقدون أنه أقدم على هذا الفعل على خلفية هذه الأحداث".

وأضافت: "ومع ذلك، لن يعترف به الجيش الإسرائيلي كقتيل".

والدته قالت للقناة 12: "إنه رأى مشاهد صعبة - وغرق في الصمت".

وزادت وتيرة انتحار الجنود والضباط الإسرائيليين في غزة هذا العام، إذ بلغ عددهم أكثر من 17 حتى اللحظة.