فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، عن وصول 111 شهيد و820 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60249 شهيدًا، و147,089 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأفادت، بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,081 شهيدًا 35,048 إصابة.

وأضافت الصحة: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 91 شهيدًا وأكثر من 666 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,330 شهيدًا وأكثر من 8,818 إصابة".

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة:

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة