مقررة أممية تدعو العالم لمنع "إسرائيل" من استهداف الصحفيين في غزة

فلسطين اليوم

دعت مقررة الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير أيرين خان، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، العالم أجمع لمنع "إسرائيل" من استهداف الصحفيين في غزة، مؤكدةً أن تقاريرهم عن الإبادة قد تحرك العالم.

وأوضحت المقررة، أن جيش إسرائيل يوجه اتهامات باطلة للصحفي أنس الشريف آخر صحفيي الجزيرة شمالي غزة لتعريض حياته للخطر، معربةً عن قلقها من تهديدات جيش الاحتلال لأنس الشريف.

وبينت، أن جيش الاحتلال يتهم الشريف وصحفيين آخرين دون أي دليل بأنهم إرهابيون.

وأكدت، أن إسرائيل ترفض السماح لأي صحفي دولي بدخول غزة وتشوه سمعة الصحفيين المحليين، معتبرةً أن قتل الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم استراتيجية إسرائيلية لقمع الحقيقة.

ودعت لحماية الصحفيين الشجعان بغزة فتقاريرهم عن الإبادة قد تحرك العالم، كما دعت العالم لمنع إسرائيل من استهداف الشريف وغيره من الصحفيين في غزة.