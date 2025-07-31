"جيش" الاحتلال يزعم انتهاء عملية "عربات جدعون"..ويقلّص قواته في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، أنّ "الجيش قرر تقليص عدد قواته في قطاع غزة، وسحب الفرقة 98".

وبحسب الإذاعة، فإنّ "الجيش سحب من قطاع غزة ألوية المظلات والكوماندوز والمدرعات خلال الأيام الماضية".

وأشارت الإذاعة إلى أنّ قرار تقليص القوات في قطاع غزة سبّبه "انتهاء عملية عربات جدعون".

يأتي ذلك بعدما أقرّت "القناة 13" الإسرائيلية، بفشل عملية "عربات جدعون"، في تحقيق أيٍ من أهدافها المعلنة في قطاع غزة.

وكان "الكابينت"، قد أطلق مطلع أيار/مايو 2025، خطة عملية "عربات جدعون"، بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة.

وكانت العملية تهدف إلى فرض سيطرة عسكرية ميدانية على الأرض، بحيث تتمكن قوات الاحتلال من إدارة حركة السكان عبر إقامة مناطق عازلة (تشبه الغيتوهات)، يتم فيها تجميع المدنيين الفلسطينيين، مما يتيح لـ"الجيش" حرية العمل العسكري في بقية أنحاء القطاع.

ومن أهداف العملية أيضاً تفكيك سلطة حركة حماس عبر ضرب بنيتها التحتية ونزع سلاحها، استعادة الأسرى الإسرائيليين، وإعادة رسم الخارطة الأمنية والديمغرافية للقطاع، بما يخدم مصالح "إسرائيل" الاستراتيجية، بحسب ما أورد سابقاً، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.