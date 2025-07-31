شهداء وجرحى جراء استهداف طالبي المساعدات وسط وجنوب القطاع

فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 31 يوليو 2025، استهداف طالبي المساعدات وسط وجنوب قطاع غزة.

وقد أفادت مستشفى العودة - النصيرات، بوصول 7 شهداء و60 إصابة جُلهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط قطاع غزة.

وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة دموية جديدة في شمال قطاع غزة، راح ضحيتها 51 شهيدًا و648 مصابًا، خلال ثلاث ساعات فقط، أثناء توجه آلاف المدنيين للحصول على مساعدات غذائية في منطقة السودانية

وقد خلّفت الحرب، حتى الآن، أكثر من 60 ألف شهيد، وما يزيد عن 146 ألف مصاب، في حين يستمر الاحتلال في استهداف الصحافيين، وقد بلغ عدد الشهداء منهم 232 منذ بدء الحرب، ما يكرّس محاولات طمس الحقيقة وقطع الطريق أمام أي توثيق دولي للجرائم المرتكبة.

عرف من الشهداء فى منطقة مصيدة الموت بنتساريم وسط القطاع:



مصطفى جميل الهور

أمير بلال الأشرم

محمد ثابت

محمد احمد عياد

معاذ السرسك

محمد أحمد الجعيدي