الإغاثة الطبية: ظروف عمل الطواقم الصحية "صعبة للغاية" بسبب شح الغذاء والمستلزمات

فلسطين اليوم

أكد الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية بغزة اليوم الخميس 31 يوليو 2025، أن ظروف عمل الطواقم الصحية باتت صعبة للغاية بسبب شح الغذاء والمستلزمات الطبية.

وشدد العفش، على أن هناك ارتفاع خطير في حالات سوء التغذية بين الأطفال والمراهقين، وتعاني الطواقم الطبية لإنقاذهم.

وأوضح، أن القطاع يعاني شحاً كبيراً في حليب الأطفال والأمهات يضطررن لتقديم المياه بديلاً.

وبين العفش، أن المستشفيات تستقبل يومياً أعداداً كبيرة من المصابين قرب مراكز المساعدات.

ويشهد قطاع غزة، كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة آلاف الرضع في القطاع، وموت جماعي للأطفال الرضع جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال حليب الأطفال إلى القطاع، فيما بات الوضع خطيرًا جداً، وأصبحت المنظومة الصحية عاجزة عن تقديم أي شيء لهؤلاء الأطفال.

وأمس، استشهد سبعة مواطنين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، من بينهم طفل، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 154، من بينهم 89 طفلاً.