الشيوخ الأميركي يُسقط مشروعي قانون لوقف صفقة تسليح ضخمة لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الأربعاء، في تبنّي مشروعي قانون تقدّم بهما السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، يقضيان بوقف صفقة أسلحة جديدة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" تقدّر قيمتها بـ675 مليون دولار.

وشملت الصفقة شحنة من حوالي 5000 قنبلة، وأعتدة عسكرية متطورة، وعشرات آلاف البنادق الهجومية المخصصة لـ"الجيش" الإسرائيلي.

ورغم رفض المشروعين، سجّل التصويت دعماً ملحوظاً داخل الحزب الديمقراطي، إذ صوّت لصالح القرارين أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "عدد ذروة" من السيناتورات المؤيدين لوقف تصدير السلاح إلى الكيان الإسرائيلي.

وكان السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز قد اعتبر أمس الأربعاء في بيان، أن الأوان قد آن للكونغرس كي "يوقف تمويل حرب إسرائيل، غير القانونية والمروّعة، ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف ساندرز: "لا يمكننا الاستمرار في دعم حكومة منعت المساعدات الإنسانية، وتسببت بمجاعة هائلة في غزة"، مؤكّداً أنه "يجب على الولايات المتحدة ألّا تدعم حكومة تُجوّع الأطفال في غزة".

وفي السياق، أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، في بيان مشترك، قبل أيّام، عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرين إلى استشهاد نحو 700 مدني خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل الحصار المشدّد الذي تفرضه حكومة بنيامين نتنياهو.