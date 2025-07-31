الأب والأم وأطفالهما: طائرات الاحتلال تمسح عائلة عياش بدير البلح من السجل المدني

فلسطين اليوم

مسحت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، عائلة المواطن محمد فتحي عياش من سكان دير البلح وسط قطاع غزة من السجل المدني بعد قصفه واستشهاده وعائلته.

وقد مسحت عائلة الشهيد محمد عياش من السجل المدني بشكل كامل ، بعد أن ارتقوا شهداء في قصف صهيوني استهدف خيمتهم على دير البلح وسط قطاع غزة .

وفيما سبق، قصفت طائرات الاحتلال منزل العائلة فاستشهدت كامل عائلته، ليكمل الاحتلال إبادته للعائلة بقصف من تبقى منهم.

أسماء شهداء عائلة عياش في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة:

1- محمد فتحي إسماعيل عياش 34 عامًا

2- صفاء عصام عطا يحيى 28 عامًا

3- يحيى محمد فتحي عياش 4 شهور

4- لانا محمد فتحي عياش 5 أعوام

5- إيمان محمد فتحي عياش عام