وسط مجاعة مستمرة وشهداء بالعشرات.. ويتكوف في "إسرائيل" اليوم

فلسطين اليوم

في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتصاعد المأساة الإنسانية وسط تعثر واضح في المسار السياسي وتضارب الأنباء حول مستقبل المفاوضات.

وبينما يعيش القطاع تحت وطأة القصف والتجويع والانهيار الكامل للبنية التحتية، يجري المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، زيارة إلى إسرائيل، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في غزة، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس" الأميركي نقلاً عن مسؤولين مطّلعين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتعثر فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتتزايد التحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد مئات آلاف المدنيين المحاصرين.

في موازاة ذلك، تمضي إسرائيل في فرض تعتيم إعلامي ممنهج على ما يحدث داخل القطاع، عبر منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، ومؤخرًا عبر تهديدها بمنع عمليات إسقاط المساعدات الجوية إذا استُخدمت الطائرات لتصوير المناطق المدمّرة بفعل العدوان.

وقد خلّفت الحرب، حتى الآن، أكثر من 60 ألف شهيد، وما يزيد عن 146 ألف مصاب، في حين يستمر الاحتلال في استهداف الصحافيين، وقد بلغ عدد الشهداء منهم 232 منذ بدء الحرب، ما يكرّس محاولات طمس الحقيقة وقطع الطريق أمام أي توثيق دولي للجرائم المرتكبة.