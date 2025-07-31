طقس فلسطين: أجواء حارة مستمرة حتى السبت

فلسطين اليوم

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتبقى ضمن معدلاتها السنوية.

الطقس يكون صيفيا حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وأقل حرارة في الجبال العالية، في حين يستمر شديد الحرارة في الأغوار.

درجات الحرارة تبقى في نهاية الثلاثينيات مئوية، ويكون الطقس ليلا لطيفا ومنعشا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، مع بقاء الحرارة ضمن المعدلات السنوية.

في الأغوار، يستمر الجو شديد الحرارة مع درجات حرارة تصل إلى حاجز الأربعين مئوية.

أما في الليل، فيسود طقس لطيف ومنعش وجميل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى شديد الحرارة، أعلى من معدله السنوي بحوالي 3 درجات مئوية.

تبقى الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، مع حرارة تتجاوز الأربعين مئوية.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الطقس لطيفا ومنعشا.

وتكون حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا.

كما تحذر من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وتدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات سلطة الإطفاء والإنقاذ حفاظا على السلامة العامة.