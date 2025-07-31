شهيد في هجوم للمستوطنين على بلدة سلواد شرق رام الله

فلسطين اليوم

استشهد شاب، فجر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين هاجموا سلواد فجر اليوم وأضرموا النيران في عدد من المركبات والمنازل، بحماية جيش الاحتلال الذي داهم البلدة، وأطلق الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد الشاب خميس عبداللطيف عياد.

كما هاجم مستعمرون قريتي رمون وأبو فلاح، وأضرموا أيضا النيران في عدد من المركبات ومنازل المواطنين.