الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يتعمد إفشال عمليات توزيع المساعدات

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة دموية بمنطقة "السودانية" بحق المجوعين خلّفت 51 شهيداً و648 مصابا خلال 3 ساعات فقط.

وأوضح الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال استهدف آلاف المجوعين أثناء توجههم للحصول على مساعدات غذائية وصلت عبر شاحنات قادمة من منطقة "زيكيم" ، في ظل المجاعة الكارثية التي يفرضها على القطاع منذ شهور.

وأشار الإعلامي الحكومي إلى أن 112 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم، وتعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال بشكل منهجي ومتعمد، ضمن سياسة "هندسة الفوضى والتجويع" التي تهدف إلى إفشال عمليات توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها.

وشدد على أن هذه المجزرة الدموية، وما سبقها من جرائم مماثلة، تؤكد مجدداً أن الاحتلال يستخدم الجوع كسلاح حرب، ويستهدف بدمٍ بارد المدنيين الذين يبحثون عن لقمة عيش، في انتهاك صارخ لجميع القوانين الدولية والإنسانية.

ودان الإعلامي الحكومي استمرار هذه السياسات الوحشية الدموية، محملا الاحتلال والدول الداعمة لعدوانه كامل المسؤولية عن الجرائم المروعة التي يتعرض لها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم 1.1 مليون طفل يُحرمون من الغذاء وحليب الأطفال في ظل حصار خانق وإبادة جماعية ممنهجة.

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات العدالة الدولية بالتحرك العاجل لفتح المعابر بشكل فوري، وكسر الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها حليب الأطفال، بشكل آمن ومنظّم، تحت إشراف أممي كامل، ومحاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" على جرائمهم المتصاعدة.

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأهم القطاعات الحيوية، و"لا تزال هذه المتطلبات بعيدة كل البعد عن التحقيق في ظل هذا الحصار الخانق والدموي".