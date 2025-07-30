87 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 87 مواطنا بينهم 71 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، مساء اليوم، بوصول شهيد مجهول الهوية إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس من منطقة المساعدات قرب موراج شمال مدينة رفح.

كما أعلن مجمع ناصر الطبي، عصر اليوم، استشهاد طفلة إثر قصف إسرائيلي على منتظري المياه في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 56 فلسطينيًا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مراكز تجمع طالبي المساعدات الإنسانية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 21 مواطنا وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف تجمعًا للمدنيين قرب محور "موراج" شمال غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما استشهد أكثر من 35 من طالبي المساعدات وأصيب آخرون بقذائف ونيران آليات الاحتلال قرب معبر زيكيم شمالي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60 ألفاً و138 شهيدًا و146 ألفاً و269 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.