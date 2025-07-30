الاحتلال يحتجز فلسطينيين من مخيم جنين حاولوا الوصول إلى منازلهم

فلسطين اليوم

احتجزت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عددا من أهالي مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أثناء محاولتهم الوصول الى منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عدد من الأهالي والعائلات الذين حاولوا الوصول إلى منازلها في منطقة الغبز في مخيم جنين، وبعض البنايات المحيطة فيه.

وسبق أن أخلى جيش الاحتلال بنايات سكنية منها عمارة سما في محيط مخيم جنين، ومنازل في طلعة الغبز كان قد استولى عليها وحولها إلى ثكنات عسكرية، ثم أعاد انتشار جنوده فيها، بعد محاولة سكانها العودة إليها وتفقدها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو وثقها الأهالي لعدد من المنازل التي أخلاها جيش الاحتلال لوقت قصير قبل العودة إليها، دمارا كبيرا فيها وفي ممتلكات المواطنين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي مخلفا 44 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات.

ووفق بلدية جنين، فإن الاحتلال دمر حتى حزيران/ يونيو الماضي قرابة 600 منزل بشكل كامل في المخيم، وبدء عمليات هدم جديدة في منازل وبنايات في المخيم، ضمن خطة هدم تشمل 95 منزلاً.