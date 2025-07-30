بلجيكا تحيل جنديين "إسرائيليين" إلى الجنائية الدولية

فلسطين اليوم

قررت النيابة العامة البلجيكية، اليوم الأربعاء، إحالة ملفي جنديين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد توقيفهما والتحقيق معهما، وذلك بناء على شكاوى تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وقالت النيابة في بيان، إن مؤسسة "هند رجب" ومقرها بروكسل، تقدمت بشكويين ضد جنديين إسرائيليين قدما إلى مدينة بوم البلجيكية للمشاركة في مهرجان "تومورولاند"، يومي 18 و19 تموز/ يوليو الجاري.

وأضافت أنه وبعد دراسة الشكوى، تقرر إحالة ملف الجنديين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار التزامات بلجيكا الدولية ومن أجل ضمان سير العدالة بشكل صحيح.