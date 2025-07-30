56 شهيدا في مجزرة بحق طالبي المساعدات جنوب وشمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 56 فلسطينيًا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مراكز تجمع طالبي المساعدات الإنسانية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 21 مواطنا وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف تجمعًا للمدنيين قرب محور "موراج" شمال غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما استشهد أكثر من 35 من طالبي المساعدات وأصيب آخرون بقذائف ونيران آليات الاحتلال قرب معبر زيكيم شمالي القطاع.

واستشهد المئات من منتظري المساعدات، منذ بدء تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأميركية التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، بتاريخ 27 مايو/ أيار 2025.

وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.