حماس تحذر من وضع الأسرى الكارثي داخل سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، من الوضع الكارثي للأسرى في ظل مواصلة الاحتلال عمليات التعذيب والتنكيل بحقهم داخل السجون.

وقالت حركة حماس في بيان، إن " الأسير صايل أبو نصر (60 عامًا) من قطاع غزة، الذي أعلن عن استشهاده اليوم في سجون الاحتلال، اعتقل في نوفمبر 2023، في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة، في جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الأسود بحق أسرانا وأبناء شعبنا الفلسطيني" .

وجددت حركة حماس، تحذيرها من مدى خطورة الوضع الذي يلاقيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث الحرمان من أبسط المقومات والحقوق، من طعام وشراب وملبس، إضافة إلى الإهمال الطبي الذي ينتهجه الاحتلال كوسيلة للقتل البطيء للأسرى.

وأشارت إلى أن ما يواجهه الأسرى من ظروف لا إنسانية ومخالفات علنية لكل المواثيق والقوانين الدولية، يستدعي من كل دول العالم رسمياً وشعبياً ومن كل المؤسسات الحقوقية، إعلاء الصوت في وجه الاحتلال وردعه عن جرائمه وإرهابه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والإسراع في محاسبة قادة حكومة الاحتلال الفاشية.

ودعت الحركة، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل، لبذل كل ما بوسعهم لنصرة الأسرى وتكثيف كل الفعاليات الإسنادية، وإشعال ساحات المواجهة لهذا الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير صايل رجب أبو نصر (60 عامًا) من قطاع غزة، وذلك بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، بعد نحو شهرين من اعتقاله على يد قوات الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.