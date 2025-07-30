الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" تجوع أطفال غزة بدعم أميركي

فلسطين اليوم

قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، مساء اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" وأميريكا تمارسان في غزة عملا إجراميا كبيرا منظما بقتل الأبرياء والاطفال.

وأضاف الشيخ نعيم قاسم، في كلمة تلفزيونية، أن " العدو الصهيوني يجوّع الأطفال في غزة ويقصف خيام النازحين ويمنع الحليب عن الأطفال بدعم أميركي"، مستهجنا صمت

العرب والدول التي تدعي أنها نصيرة لحقوق الإنسان ومتسائلا "لماذا لا نرى إجراءات عملية في وجه إسرائيل؟".

وأكد الشيخ قاسم أن سلطات الاحتلال مدعومة من الولايات المتحدة تحاول تركيع الشعب الفلسطيني لكن الشعب الفلسطيني لن يستسلم.

وعن الشأن اللبناني، أكد الشيخ قاسم، أن اتفاق وقف إطلاق النار محصور بجنوب الليطاني ومسألة السلاح شأن داخلي.

وأضاف:" أميركا لا تساعدنا بل هي تدمر بلدنا كي تساعد إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الموفد الأمريكي جاء بالتهويل لكنه فوجئ بالموقف اللبناني الموحد الداعي لوقف العدوان وبعد ذلك نناقش أي شيء".

وأوضح أن الإسرائيليين باقون في النقاط الخمس ليس للمساومة أو التفاوض بل للتوسع عند تهيئة الظروف.