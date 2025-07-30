نقابة الصحفيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، استشهاد 232 صحفيا وصحفية وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، التي يشنها جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وآخرهم المصور الصحفي إبراهيم حجاج.

ونعت النقابة في بيان، اليوم الأربعاء، الزميل حجاج، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة، أثناء توثيقه جرائم الاحتلال، مؤكدة أن رسالة الزميل حجاج ستبقى حية رغم كل محاولات القتل والترهيب.

وشددت النقابة على أن استهداف حجاج وغيره من الصحفيين هو سياسة إعدام ميداني ممنهجة، تهدف لكتم صوت الحقيقة الفلسطينية وترهيب الإعلاميين.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا لحماية الصحفيين ومحاسبة القتلة.