القسام تفجر 3 عبوات داخل تجمع لآليات الاحتلال بخانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، تفجير 3 عبوات برميلية داخل نقطة تجمع آليات الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام عبر قناتها على "تليجرام"، إن "محاهديها تمكنوا مساء الاثنين، من تفجير 3 عبوات برميلية داخل أحد محاضن آليات العدو جنوب منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأوضحت أن مجاهديها أوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتواصل سرايا القدس وكتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال ومجازره منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.