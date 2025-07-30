قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد بنابلس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، مخيم عسكر الجديد للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية للاحتلال مخيم عسكر الجديد، وتمركزت في عدة حارات داخل المخيم، قبل اندلاع مواجهات مع الشبان، بدون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة محال تجارية في مخيم عسكر، واحتجزت المواطنين داخلها، وفتشت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها، قبل أن تنسحب من المخيم.