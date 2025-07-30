الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بإنهاء سياسات التهجير بالضفة

فلسطين اليوم

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال إلى إنهاء ما وصفها بسياسات العنف والتهجير والتمييز التي تمارسها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب الأممي في تصريحات صحفية، إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة تتزايد بشكل لافت، بدعم مباشر أو ضمني من جيش الاحتلال ، ما يؤدي إلى نتائج قاتلة في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن سياسات الاحتلال في الضفة تهدف، إلى تفريغ مناطق فلسطينية لصالح توسيع المستوطنات، في إطار استراتيجية منسقة لتعزيز وفرض واقع الضم.

وأكد المكتب الأممي أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، مطالبًا الاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير.

وحذّرت الأمم المتحدة، منتصف الشهر الجاري، من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال الضفة قبل نحو 60 عاما.

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية في كانون الثاني/ يناير شرّد عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع "تطهير عرقي".