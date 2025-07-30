ملعقة سكر بـ 10 شواكل والموزة بـ 17 شيكلاً.. هذه أسعار المواد الغذائية في غزة

فلسطين اليوم

فُتح ما يُسمى بالممر الإنساني أمس، مما سمح بدخول حفنة من المساعدات والمنتجات الغذائية إلى غزة، ولكن على الرغم من مئات الشاحنات التي دخلت القطاع، اتضح أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة للغاية.

ووفقًا لبيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، كان سعر كيس الدقيق قبل الحرب حوالي 47.5 شيكل. وتشير البيانات إلى دير البلح، حيث استمر السوق المحلي في العمل حتى أثناء القتال.

في يناير 2024، أي بعد شهرين من بدء الهجوم البري، أفادت التقارير أن سعر كيس الدقيق وصل في بعض الأحيان إلى 100 دولار، أي 7 أضعاف السعر الأصلي.

وعشية وقف إطلاق النار الأخير، في أوائل يناير 2025، ارتفع السعر بالفعل إلى 500 شيكل، وخلال أشهر وقف إطلاق النار، يناير وفبراير، وفي ضوء التدفق الهائل للمساعدات، انخفض السعر بشكل حاد وعاد إلى مستواه الأصلي تقريبًا، 50 شيكلا.

مع استئناف القتال، ارتفعت الأسعار ارتفاعًا مذهلاً: 70 شيكلًا في أوائل مارس، و500 شيكل في نهاية أبريل، و875 شيكلًا في الأسبوع الثاني من مايو، و1750 شيكلًا في النصف الثاني من ذلك الشهر. وفي يونيو، شهد انخفاضًا طفيفًا آخر

ولكن وفقًا لشهادات الأيام الأخيرة، بيع كيلو الدقيق بـ 150 شيكلًا في بعض الأماكن، أي 3750 شيكلًا للكيس، أي بزيادة 80 ضعفًا عن سعره عشية الحرب. بالنسبة لمعظم الأسر في قطاع غزة، هذه مستويات أسعار لا تسمح بالبقاء على قيد الحياة، ولا حتى لبضعة أيام.

ينشر حساب “أسعار السوق – غزة” على تيليجرام، والذي يتابعه آلاف المتابعين، بياناتٍ محدثة من أسواق مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة. ومن أبرز السلع المنشورة مؤخرًا: لتر الزيت بـ 250 شيكلًا، وعلبة الخميرة بـ 130 شيكلًا، وكيلو الطماطم بـ 100 شيكل، وكيلو البصل بـ 80 شيكلًا، وكيلو الليمون بـ 60 شيكلًا، والخبز بـ 80 شيكلًا.

ووفقًا للمعلنين، فإن العديد من السلع الأساسية، مثل البطاطس والبطيخ والأرز طويل الحبة وعلبة الفاصوليا، غير متوفرة في السوق. تُفاقم هذه البيانات من وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة، مما يُفاقم معاناة السكان. كما وردت تقارير متفرقة من قطاع غزة عن أسعار فلكية في مدينة غزة، شمال القطاع: كيلو المانجو 200 شيكل، وكيلو التمر الأصفر 160 شيكلا، وكيلو الليمون المصري 100 شيكل، والموز 17 شيكلا.

وأشار تقرير غزّي آخر إلى أن الهدف من إدخال المساعدات الإنسانية في ظل وقف إطلاق النار الحالي هو إغراق أسواق قطاع غزة بالمنتجات حتى تنخفض الأسعار، وخاصةً حتى لا يهاجم سكان غزة شاحنات المساعدات وتتمكن شركة أمن مصرية من العودة وتأمين الشاحنات.

نشر صحفي غزّي ليلة أمس صورة على الإنترنت لأحد صناديق المساعدات الإنسانية التي جاءت مع الشاحنات التي وصلت من مصر، وأفاد أن الصندوق يحتوي على البسكويت والعصير والتمر والعسل وكيلوغرامين من السكر والعدس والفاصوليا والخميرة والأرز والزيتون والزبيب وجبن الفيتا.

وقال المواطن مع “ج”، من غزة يبلغ من العمر 60 عامًا، عندما وصل إلى السوق لشراء بعض الطعام. يقول إنه بفضل صديق وافق على إقراضه 500 شيكل بدون فوائد، تمكن من شراء الدقيق. يقول: “أعيش في ضائقة مالية شديدة.

اشتريت كيلو دقيق بخمسين شيكلًا، بينما كان كيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوجرامًا يكلف ما بين 20 و30 شيكلًا. يُعتبر هذا رخيصًا نسبيًا، فقبل فترة قصيرة كنا نشتري الكيلو بمئتي شيكل. كيلو السكر يكلف 500 شيكل. يشتري الناس ملعقة صغيرة منه بعشرة شيكلات. لم أذق شيئًا حلوًا منذ ثلاثة أشهر، لا أملك المال لشرائه. الأرز يكلف ما بين 80 و100 شيكل.

الزيت يكلف 70 شيكلًا، وقبل أسبوع كان يكلف 150 شيكلًا. بعض المجانين يشترون هذا، لا أستطيع تحمل تكلفته”. لا توجد قهوة، ولا قهوة سحرية، والشاي أيضًا باهظ الثمن. كيلو البطاطس يكلف 20 شيكلًا، و200 غرام من الفلفل الحار يكلف 15 شيكلًا. لم تكن هناك فاكهة أو دجاج أو لحوم حمراء منذ أربعة أشهر. ببساطة لم تدخل غزة. بالأمس، كان من المفترض أن تصل شاحنة محملة بالفاكهة إلى كنيسة مسيحية – أوقفوها وسرقوا جميع البضائع. الآن أراها في السوق – كيلو المانجو مقابل 200 شيكل.

هل أنت غير قادر على الحصول على مساعدات إنسانية؟

“لا توجد مساعدات إنسانية. تراها فقط في السوق. العصابات تسرق الطعام ولا يصل إلى المكان الصحيح. لو سمحوا لمؤسسات الأمم المتحدة أو الأونروا بتوزيع الطعام، لما سرقوه. هذا الصباح تناولت أنا وزوجتي الدواء بخبز بيتا واحد – نصف لها ونصف لي. لا حليب، لا جبن، لا جبن أصفر، لا شيء. كانوا يوزعون الحليب المجفف. اليوم، لا يوجد أي شيء من هذا أيضًا.”

من أين يأتي المال؟ هل يوجد عمل؟

“لا يوجد مال ولا عمل. تأتي، وتنظر إلى البضائع، ثم تعود إلى المنزل. إذا أراد أحدهم، فيمكنه إما أن يسرق أو يشتري القليل جدًا".

المصدر: "الهدهد".