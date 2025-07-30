حرارة كوريا تفضح قمصان برشلونة الجديدة

فلسطين اليوم

مع انطلاق تدريبات برشلونة في كوريا الجنوبية ضمن جولته التحضيرية الصيفية بدأت الظروف المناخية القاسية تلقي بظلالها على بعثة الفريق مما ألزم إدخال تعديلات على جدول التدريبات اليومية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن شكاوى اللاعبين لم تقتصر هذه المرة على الإجهاد أو التعرق المعتاد في الجولات الآسيوية، بل امتدت إلى القمصان الجديدة التي أثارت جدلا داخل المعسكر.

واشتكى عدد من اللاعبين من خامة القمصان المستخدمة هذا الموسم، حيث تسببت في شعور زائد بالحرارة واللزوجة عند التعرق، ما جعلها ثقيلة وغير مريحة خلال الحصص التدريبية.

وكان الجناح البرازيلي رافينيا من أبرز من أعرب عن استيائه، مشيرا إلى أن فرقا أخرى تستخدم نفس المورد دون مواجهة هذه المشاكل، في تلميح إلى احتمال وجود خلل في التصميم الخاص ببرشلونة.

وفي ظل استمرار التحضيرات للموسم الجديد، من المنتظر أن يعيد الجهاز الفني والإداري النظر في بعض الجوانب اللوجستية، وعلى رأسها معدات التدريب والملابس، لضمان توفير بيئة مريحة تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في فترة الإعداد.