104 شهداء و399 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، عن وصول 104 شهداء بينهم "1 انتشال" و399 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت وزارة الصحة، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 60,138 شهيدًا و146,269 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيفة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 8,970 شهيدًا 34,228 إصابة.

وأضافت: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 60 شهيدًا وأكثر من 195 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,239 شهيدًا وأكثر من 8,152 إصابة".

وبيّنت، أن مستشفيات قطاع غزة سجلت 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 154 حالة وفاة، من بينهم 89 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة