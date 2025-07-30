مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بيت لحم

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، منازل في منطقة وادي عبيان شرق قرية كيسان جنوب شرق مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المكان، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل تعود لعائلة المواطن نصار رشايدة وأولاده، وأقدموا على سرقة ممتلكاتهم، من بينها خلايا شمسية وألواح "زينكو" تستخدم في التغطية والحماية، قبل أن تتعمد إلى تكسير وتخريب محتويات المنازل بشكل كامل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستوطنين هددوا العائلة قبل يومين، بإجبارهم على الرحيل بالقوة في حال لم يغادروا المكان طواعية، في سياق حملة ترهيب ممنهجة تستهدف تهجير الأهالي قسرا من أراضيهم.

ويقطن في منطقة وادي عبيان، سبع عائلات فلسطينية، تضم عشرات الأفراد بينهم أطفال ونساء، يتعرضون بشكل متكرر لانتهاكات واعتداءات منظمة من قبل المستوطنين، تهدف إلى دفعهم للرحيل القسري، ضمن مخطط أوسع للاستيلاء على الأراضي وتوسيع رقعة المستعمرات المحيطة.

وبيّنت المصادر، أن الاعتداء الأخير يأتي بعد أيام قليلة من تهجير نحو 15 عائلة فلسطينية من منطقة قريبة، في خطوة تصاعدية تعكس سياسة ممنهجة لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.

وتشهد منطقة كيسان ومحيطها منذ أشهر تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة اعتداءات المستوطنين، بما يشمل حرق ممتلكات، قطع طرق، الاعتداء على رعاة الأغنام، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، في ظل صمت دولي مطبق على الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل.