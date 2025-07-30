ويتكوف يزور "إسرائيل" اليوم في محاولة لإنقاذ الصفقة

فلسطين اليوم

قالت القناة "14" العبرية، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، إنه من المتوقع أن يزور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف "إسرائيل" اليوم الأربعاء في محاولة لإنقاذ صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وقالت القناة العبرية: "ويتكوف سيزور "إسرائيل اليوم، وهدف الزيارة هو تحريك حالة الجمود في صفقة التبادل".

وأشارت إلى أن ويتكوف سيجتمع غداً مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، لمناقشة الوضع في غزة والبحث عن حلول ممكنة.

أحد السيناريوهات المحتملة - وفق القناة العبرية- هو أن ويتكوف سيقوم بزيارة لغزة، بما في ذلك مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة GHF، بحسب مسؤول أميركي.

من جهته، قال مسؤول في الإدارة الأميركية: "إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يعرف المزيد عن الوضع الإنساني في غزة، لفهم كيفية تقديم المزيد من المساعدات للمدنيين هناك".

مساء الخميس الماضي، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إعادة وفد بلاده من العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حركة حماس الذي زعم أنه يُظهر "عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة".

تزامناً، أعلن مكب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إعادة الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة إلى "إسرائيل" لإجراء مشاورات بشأن رد حركة حماس على المقترح المحدث.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه حماس مررا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 6 يوليو/ تموز الجاري، تُجرى بالدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس و"إسرائيل"، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.