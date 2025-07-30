3 شهداء بقصف الاحتلال لعدة مناطق شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حيي الدرج والزيتون شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة الزهراء بحي الدرج شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط كنيسة العائلة المقدسة- دير اللاتين في البلدة القديمة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد 21 مواطناً بقصف ورصاص الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم.