الشوا: إنزال المساعدات الإنسانية إلى غزة جوا يعرض حياة النازحين للخطر

فلسطين اليوم

أكد رئيس شبكات المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، أن إنزال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جوا يعرض حياة النازحين للخطر ولا يغطي احتياجاتهم.

وبيّن الشوا في حديث للتلفزيون "العربي"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إبطاء إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة، ويعرقلها بإجراءاته.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجبر شاحنات المساعدات على المرور عبر طرق يسيطر عليها لصوص، حتى يتم سرقة المساعدات ولا تذهب لمستحقيها، مما يسفر عن استمرار لحدوث الفوضى والفلتان.