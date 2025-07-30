"هآرتس": حماس رفعت حالة التأهب بسبب مخاوف من اغتيالات لكبار مسؤوليها بالخارج

فلسطين اليوم

أفادت مصادر فلسطينية لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن قيادة حركة حماس رفعت مستوى التأهب في الساعات الأخيرة، خشية اغتيالات تستهدف كبار أعضاء المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وأضافت المصادر للصحيفة العبرية، أن حماس قلقة أيضًا من العمليات العسكرية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وبالتوازي مع رفع مستوى التأهب، أفادت المصادر بتلقيها رسائل متضاربة في الساعات الأخيرة من الدول الوسيطة في المفاوضات حول إمكانية استئناف الاتصالات غير المباشرة مع "إسرائيل".

في "إسرائيل"، من المتوقع أن تُقدّم حماس قريبًا ردّها على أحدث مسودة لوقف إطلاق النار، والتي تتضمن مرونة إسرائيلية في نشر القوات العسكرية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن ردّ الحركة من المتوقع أن يأتي بعد ضغوط شديدة من الإدارة الأمريكية والدول التي تتوسط، في ضوء مماطلتها الأسبوع الماضي.

ووفقًا لمصدر إسرائيلي، فقد تم إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة، وتمّ حلّ معظم القضايا المدرجة في المسودة.

غادر أمس، وفد رفيع المستوى من حركة حماس إلى إسطنبول، إذ من المتوقع أن يلتقي بكبار المسؤولين الأتراك في مقر الحركة لبحث خيارات بدء المفاوضات.

يرأس الوفد محمد درويش، رئيس مجلس شورى حماس، وقد رافقه إلى تركيا كامل فريق التفاوض التابع للحركة، بمن فيهم خليل الحية، المسؤول البارز في المكتب السياسي.

في غضون ذلك، دعت حماس إلى تصعيد عالمي للتضامن مع غزة، وأكدت أن أيام الجمعة والسبت والأحد – 1 و2 و3 أغسطس – “أيام احتجاج عالمية ضد الحرب والحصار”.

ودعت إلى تنظيم مظاهرات أمام سفارات "إسرائيل" والولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال.