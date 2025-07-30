خشية الانتحار.. جيش الاحتلال يبدأ بفحص الجنود الذين يُعانون من اضطرابات نفسية

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، إنها علمت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بفحص إمكانية استمرار خدمة جنود الاحتياط الذين يعانون من إعاقات نفسية كبيرة، خصوصاً أولئك المعترف بهم كمصابين باضطراب ما بعد الصدمة، وتحديدا من تجاوزت نسبة إعاقتهم النفسية 30%.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهدف المعلن من هذه الخطوة هو منع التدهور النفسي وربما الانتحار.

يشار إلى أن نحو 15 جندياً إسرائيلياً أقدموا على الانتحار منذ بدء العام الجاري 2025، إثر المعارك في قطا غزة.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون رفيعون، أن العدد كبير جداً، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس وانسحاب الجيش من قطاع غزة.