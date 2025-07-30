الاحتلال يعتقل 3 مواطنين جنوب جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، ثلاثة شبان من بلدة جبع جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع واعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هوياتهم بعد، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وكان جيش الاحتلال اقتحم جبع فجر اليوم وداهم عددا من المنازل وفتشها، ونشر فرق المشاة في الشوارع واحتجز عددا من المواطنين واستجوبهم.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون الثاني يناير الماضي ويداهم منازل وممتلكات المواطنين ويحتجز عددا منهم ويعتقل عددا من الشبان.